رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع مع فريق عمل مبادرة "تحالف وتنمية" 

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لفريق عمل المبادرة القومية ( تحالف وتنمية ) بالجامعة بحضور الدكتور حسين عبد الباسط منسق المبادرة بالجامعة والدكتورة كريمة رمضان الاستاذ بكلية التربية النوعية والدكتورة منى شحات نائب مدير مركز ضمان الجودة ،وشوقي امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة

ناقش رئيس الجامعة وفريق العمل اهمية المبادرة القومية ( تحالف وتنمية ) وتنفيذ خطط التحالف الاقليمي للجامعات والمؤسسات الصناعية والانتاجية حيث يساهم هذا التحالف في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع ويساهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي

استعرض رئيس الجامعة ابرز الجهود المبذولة من الجامعة خلال الفترة الماضية في اطار المبادرة حيث تم الاعداد لأنشاء جامعة جنوب الوادي التكنولوجية والتي تتضمن العديد من التخصصات التي تناسب سوق العمل كما تعمل الجامعة على الاعداد للبرامج التي تساهم في تنمية المهارات وتلبي احتياجات المجتمع من العمالة الماهرة المدربة

واستمع الى مقترحات فريق العمل باستحداث عدد من البرامج الجديدة التي تلبي احتياجات الإقليم من التخصصات المطلوبة لسوق العمل وذلك ضمن متطلبات اعداد استراتيجية الوطنية لاحتياجات الأقاليم من البرامج والكليات المطلوبة والتخصصات البينية الجديدة كما وجه باعداد ملف متكامل بتلك البرامج والتخصصات البينية من خلال التواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه المبادرة.