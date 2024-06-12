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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن .. تفاصيل مقتل عناصر إجرامية خطيرة في أسيوط

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط ومصرع عنصريين إجراميين وضبط آخر.. عقب تبادل إطلاق النار مع القوات
 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من 3 عناصر إجرامية - سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل عمد، شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهم فى العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها "مخدرات، قتل") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 
 

بإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مقتل إثنين منهم وضبط الثالث.. وعُثر بحوزتهم على 48 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (7,5 مليون جنيه) تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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Screenshot_2024-06-12-18-31-57-78_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
بإطلاق الأعيرة النارية مركز شرطة القوصية بأسيوط بالإتجار فى الأسلحة النارية قتل بؤرة إجرامية شديدة وضبط البؤر الإجرامية ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط