عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن .. تفاصيل مقتل عناصر إجرامية خطيرة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط ومصرع عنصريين إجراميين وضبط آخر.. عقب تبادل إطلاق النار مع القوات



استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من 3 عناصر إجرامية - سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل عمد، شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهم فى العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها "مخدرات، قتل") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



بإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مقتل إثنين منهم وضبط الثالث.. وعُثر بحوزتهم على 48 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (7,5 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.