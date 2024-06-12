المثّال وائل الشافعي لـ "البوابة نيوز": المعرض العام أكبر حدث فني في مصر

الأربعاء 12/يونيو/2024 - 07:12 م

أعرب الفنان والمثال وائل الشافعى، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى الدورة الـ44 للمعرض العام، مؤكدًا انه الحدث الأهم بالنسبة للفنانين المصريين والعرب، بالاضافه الى انه يضم اكبر عدد من القامات الفنية في مصر والعالم العربي.

وأضاف "الشافعى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن المعرض تنظيمه رائع ومختلف والقائمون بذلوا جهدًا كبيرًا للخروج بالحدث بشكل يليق بالثقافة فى مصر.

وعن مشاركته الفنية فى المعرض العام قال : "شاركت بعمل فنى تحت عنوان (أمومة وإرادة )، وهو رصد وتوثيق من الواقع عندما رأيتها لم اتوانى لحظة في قرار تسجيل تلك المعجزة الإلهية العظيمة، تلك المرأة اللتي أتت بها الحياة الى عالمنا مفقودة اليدين، ولكنها الإرادة وحدها تصنع المعجزات".

وتابع: " استطاعت رغم الفقد أن تنجب وتربي وتعتني وتطعم ( بقدميها ) استطاعت أن تنجب للدنيا حواء جديدة كاملة جميلة . استطاعت أن تنتصر على فقدها أهم ما يحتاجة الإنسان فقد خلقت لنفسها أيدي بأرجلها قوية وجميلة ومتجردة مع ابنتها الجميلة الواقعية ، نعم هي تستطيع".

وعن الخامات المستخدمه فى العمل المشارك أوضح ان العمل من الرخام العقيق الاحمر المصنع من الرخام الطبيعي والجرانيت الاسود المصنع من الجرانيت الطبيعي والرخام الكرارة مع ورق الذهب المعالج .

ووجه الشافعى الشكر للقائمين على تنظيم المعرض العام فى دورته الـ44 ، واخراج هذا الحدث الرائع بالشكل اللائق.

كانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء اول امس الاثنين، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وشهدت الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف هذه الدورة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني للمعرض.

تشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي: "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.