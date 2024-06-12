توقيع الكشف على 1716 مواطنا فى قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا

تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي بالمنيا ،تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية حلوة بمركز مطاى خلال يومى 10 و 11 يونيه الجاري.

وقال رئيس مركز مطاي أنه تم توقيع الكشف الطبى علي 1716حالة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأضاف عبد الغني تم تقديم الخدمات الطبية لعدد ( 384 حالة جراحة ؛ 432 حالة اطفال ؛ عدد 287 باطنة ؛ عدد 127 نساء ؛ عدد 101 اسنان ؛ عدد 131

أنف واذن ؛ عدد 190 جلدية؛ 64 تنظيم اسرة ) كما تم عمل عدد 218 تحاليل مختلفة و 14 حالة موجات صوتية و5 حالات اشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 130 متردد وخلع اسنان لعدد 6 حالات وتحويل للمستشفى عدد 12 حالة لاستكمال العلاج و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 120 متردد.

كان محمد عبد الغني رئيس المركز، قد وجه سعيد أبو زيد رئيس قري حلوة بالتعاون الكامل لإنجاح القافلة بالتعاون مع الادارة الصحية بمطاي.

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