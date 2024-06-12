ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف على 1716 مواطنا فى قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا

قافلة طبية بقريةحلوة
قافلة طبية بقريةحلوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي بالمنيا ،تنفيذ  قافلة  طبية علاجية مجانية  بقرية حلوة بمركز مطاى   خلال يومى  10  و   11 يونيه الجاري.
 وقال رئيس مركز مطاي أنه تم توقيع الكشف الطبى علي  1716حالة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات. 
 وأضاف عبد الغني تم تقديم الخدمات الطبية لعدد  ( 384  حالة جراحة ؛   432 حالة اطفال  ؛   عدد  287   باطنة   ؛ عدد    127   نساء ؛  عدد  101  اسنان ؛  عدد 131
أنف واذن ؛ عدد 190  جلدية؛ 64 تنظيم اسرة ) كما تم عمل عدد  218 تحاليل مختلفة  و  14  حالة موجات صوتية  و5 حالات اشعة عادية  وكشف مبكر   للضغط والسكر لعدد  130   متردد  وخلع اسنان لعدد 6 حالات وتحويل للمستشفى عدد   12  حالة لاستكمال العلاج و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد   120   متردد.
كان  محمد عبد الغني رئيس المركز، قد وجه  سعيد أبو زيد رئيس قري حلوة  بالتعاون الكامل لإنجاح القافلة بالتعاون مع الادارة الصحية بمطاي.

FB_IMG_1718205942103
FB_IMG_1718205942103
FB_IMG_1718205938199
FB_IMG_1718205938199
FB_IMG_1718205928465
FB_IMG_1718205928465
FB_IMG_1718205931059
FB_IMG_1718205931059
FB_IMG_1718205925824
FB_IMG_1718205925824
FB_IMG_1718205923051
FB_IMG_1718205923051
الادارة الصحية بمطاي المنيا تقديم الخدمات الطبية قافلة طبية علاجية مركز مطاي محمد عبد الغني