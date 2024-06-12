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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 10 حالات تعد علي أملاك الدولة بمدينة العريش

ازالة 10 حالات تعدي
ازالة 10 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمدينة العريش من خلال ح
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 ترأس اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش اليوم  حملة أزالات ووقف أعمال بمدينة العريش بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي ممتلكات الدولة وإزالة ووقف التعديات والمباني بدون ترخيص .

أسفرت جهود الحملة عن أيقاف 10 حالات أعمال بناء بدون ترخيص أو أذن أستكمال بنطاق منطقة خدمات الفواخريه والزهور وجري أحلال  خشب الصبه وعمل أزاله جزئيه لبعض الحالات ومصادرة مواد ومعدات البناء وعمل محاضر جنح تنظيم وقرارات أيقاف أعمال وجاري أتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين ورافق الحملة سكرتير عام المجلس ومدير التنظيم والأشغالات ورؤساء مناطق الخدمات التابع لهم مخالفات البناء .
 وأهاب مجلس مدينة العريش بالمواطنين بعدم الأقدام علي المباني أو التعليه الا بعد الرجوع لمجلس المدينه ومراجعة أوراق البناء وصحتها سواء ترخيص مباني أو أستكمال مباني والا سيتعرض المخالف للأجراءات القانونيه المتبعه .

اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء محافظ شمال سيناء مدينة العريش