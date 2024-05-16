مصرع شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، في تصادم توك توك مع سيارة ملاكي على طريق شبين القناطر - الخانكة.

جرى نقل الجثتان إلى مستشفى شبين، وجرى التحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكى بطريق شبين - الخانكة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث بسبب السرعة واسفر عن مصرع إثنين هما " ع ا ا " 21 سنة و "ا س س" 21 سنة، من مستقلي التوك توك، وجرى نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.