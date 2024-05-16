18 مايو.. 111 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

111750 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وتابعت وكيل الوزارة، كافة التجهيزات بجميع لجان مدارس المحافظة على مستوى الإدارات الفرعية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، أن يوم السبت القادم 18 مايو الحالي هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024، بجميع مدارس محافظة القليوبية.

111750 طالب وطالبة وموزعين داخل 440 لجنة إعدادية عامة

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية والذين يبلغ عددهم 111750 طالب وطالبة وموزعين داخل 440 لجنة إعدادية عامة، والذين يبدأون بمادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، وتخصيص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

كما تتضمن اللجان 9 لجان خاصة بطلاب الاعدادية المهنية، ويؤدى بها 1672 طالب وطالبة الامتحان، وكما يوجد لجنة واحدة للمكفوفين وعدد الطلاب بها 7 طلاب، وكذلك 4 لجان للصم وضعاف السمع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بهم 50 طالب وطالبة، بمحافظة القليوبية.