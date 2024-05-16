ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

شهد ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية حركة تجارية نشطة، حيث استقبل 15 سفينة وغادر 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة تأتي هذه الحركة النشطة كدليل على جاهزية الميناء لاستقبال ناقلات القمح، خاصة مع وصول سفينة "AMANO T" القادمة من روسيا محملة ب 5000 طن قمح لصالح القطاع الخاص.



تنوع في الواردات والصادرات

شهد الميناء تنوعا في الواردات والصادرات، حيث تضمنت حركة الصادر 37276 طنا من البضائع العامة، شملت 14342 طن يوريا، و600 طن ملح معبأ، و900 طن مولاس، و3150 طن علف بنجر، و2596 طن أسمنت صب، و15688 طن بضائع متنوعة.

واردات وفيرة

واستقبل الميناء 57704 أطنان من البضائع العامة، شملت 11284 طن قمح، و17740 طن ذرة، و16738 طن فول صويا، و3162 طن خردة، و6767 طن حديد، و1851 طن خشب زان، و162 طن جرارات

وشهدت حركة الحاويات نشاطا ملحوظا، حيث بلغت حركة الصادر 1288 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 49125 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236168 طنا، مما يعد رصيدا استراتيجيا يعزز الأمن الغذائي المصري.