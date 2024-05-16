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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك في القداس الإلهي الشهري لكهنة الظاهر

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الخميس ، بالمشاركة بالقداس الإلهي الشهري للآباء الكهنة في حيَّي الظاهر والفجالة، وذلك في كنيسة رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس في الظاهر- القاهرة.

حيث شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة، من كنيسة العذراء مريم- الفجالة، وكنيسة الملاك ميخائيل- الظاهر، وكنيسة مار جرجس- المنسي، كما خدمه عدد من الشمامسة وحضره الشعب المؤمن.

وقد أعرب قدسه عن بالغ سعادته بهذه المشاركة، التي تمثل الوحدة الكاملة والأخوة المتجذرة، بين الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة.

وصرح بأن استقبال مصر للنور الذي يفيض من القبر المقدس في أورشليم القدس سنوياً، عادة ممتازة حرصت عليها كنيسة رابطة القدس طوال الثلاثة أعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن هذا التقليد كان يحدث من قبل منذ زمن بعيد، وشددت البطريركية على إعادته وتثبيته ليصبح بركة لمصر والعالم أجمع.

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