تشكيل هجومى متوقع لبرشلونة فى مواجهة ألميريا

يبحث فريق برشلونة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، عن الظفر بالثلاث نقاط، أثناء مواجهة نظيره ألميريا، ضمن منافسات الدورى الإسبانى الدرجة الأولى "الليجا".

حيث يحل فريق برشلونة، ضيفاً ثقيلاً على نظيره ألميريا، وذلك على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة "الليجا".

ومن المتوقع أن يخوض الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى :

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، أراوخو، وكوندي.

خط الوسط: كريستنسن، بيدري، وسيرجي روبرتو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، وليفاندوفسكي.



ويبحث فريق برشلونة فى مواجهة الليلة أمام ألميريا، عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل تأمين تواجده فى وصافة ترتيب جدول مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، فى ظل المنافسة الشرسة مع جيرونا "الحصان الأسود" فى مسابقة الليجا هذا الموسم.



حيث يحل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، حصدهم من 35 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 23 لقاء، وتعادل فى 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة فى 5، ويتبقى له ثلاث جولات فقط، أحرز خلالهم 72 هدف، واستقبلت شباكه 43 هدف.

وينافس برشلونة على الوصافة، فريق جيرونا الذى يحتل المركز الثالث بأقل نقطة واحدة عن البارسا، حصدهم من 36 جولة ، حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مباريات، وهزم فى 7.

بينما هبط فريق ألميريا، رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما فشل فى تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المنقضى.