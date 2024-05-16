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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الأحد.. جامعة أسيوط تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

جامعه اسيوط
جامعه اسيوط
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 تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، احتفالية باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بمختلف القطاعات بالجامعة، ومستشفياتها، وذلك يوم الأحد 19 مايو ، فى تمام الساعة 11 صباحاً،بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة.

  تأتي الإحتفالية؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى محمد شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والمشرف على السلامة والصحة المهنية، والأستاذ  شوكت صابر أمين عام الجامعة، وعلى عمر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة جامعات تحالف إقليم وسط الصعيد .

  وتتضمن الإحتفالية؛ محاضرة للدكتورة أمانى محمد شريف، عن السلامة والصحة المهنية ومخاطر العمل، لنشر  التوعية، والثقافة العامة لدى العاملين حول متطلبات ومبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

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