رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ وزير الرياضة لحصول المنتخب البارالمبي على 8 ميداليات في بطولة مراكش

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن شعبان الخطيب أمين كلية الاداب بالجامعة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنه المنظمه لبطوله مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي، بعد أن حقق فريق المنتخب الوطنى إنجازًا تاريخياُ بحصوله على 8 ميداليات منهم 3 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و2 ميداليه برونزية، خلال الفترة من 21الى 29 أبريل الجارى بدولة المغرب، حيث شهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 54 دولة لحرصهم على التأهيل لبارالمبياد باريس، متمنيا التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية وترفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الرياضى الدولي.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء الجامعة قائلًا إن شعبان الخطيب يعد من أبطال جامعة كفرالشيخ، وفخرًا للجامعة ولمصر كلها، لافتًا أن بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي تعد واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لألعاب القوى شارك في بطولة مراكش الدولية، بقائمة تضم 6 لاعبين من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم: اللاعب كريم محمود لاعب العدو في مسابقاتي 100متر و200متر فئة T44، واللاعب محمد كمال لاعب القرص في فئة F37، اللاعب عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46، اللاعب جمعة محمد لاعب القرص فئة F56، اللاعب مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر فئة T37، اللاعبة سهيلة طه لاعبة القرص فئة F57، ويترأس البعثة شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من: محمد عيسي رئيس الجهاز الفني، وأحمد خيري مدرب رمي الرمح، وأحمد نصر مدرب العدو والوثب، ومحمود العطار إداري، وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024.