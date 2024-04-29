رئيس جامعة أسيوط يجدد تعيين وكيل كلية الهندسة ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارين، بتجديد تعيين اثنين من القيادات الأكاديمية بكليتيّ الهندسة، والآداب، حيث تم تجديد تعيين الدكتور محمد صفوت محمد محمد أبوريه الأستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات، بكلية الهندسة بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور أحمد كمال عبد الوهاب بهنساوي الأستاذ بقسم علم النفس، بكلية الآداب بالجامعة؛ رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ القيادات الجامعية؛ بضرورة العمل على تطوير المناهج الدراسية، والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع في منظومة العملية التعليمية، والبحثية، وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.