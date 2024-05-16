تعرف على أشهر مهن اندثرت مع التقدم

اشتهرت مصر قديما بتعدد المهن التي اختلفت باختلاف الوقت والزمان، وطبيعة الحياة كما اختلفت في طبيعتها باختلاف طبيعة البشر، من حيث استعدادهم لتلك المهن ومع الوقت تغيرت وإن كان بعضها اندثر وحلت بدلا منه مهن أخرى إذ أن كان معظمها تقليدي، واندثر بسبب تغير الزمن واختلافه، فماذا عنها هل هي مازالت باقية أم أنها اندثرت

نتعرف علي ما اندثر منها وما تبقى .

1- مهن تبدلت وتطورت

مع تقدم المجتمع وتطوره تبدلت بعض المهن وتغيرت اشكال أخرى فمثلا

2-مهنة مبيض النحاس

كان لها مكانة كبيرة وكان هناك يوم محدد أسبوعيا وعلى الأغلب يوم الجمعة، يعرفه أهالي القرى والأحياء الشعبية ،ويحددون ذلك اليوم فيجتمعون على شاطئ الترعة حاملين الاوانى النحاسية بانتظار مبيض النحاس الذى يأتى ليمارس مهنته حيث يضع الرماد الأحمر الناتج عن تصنيع الطوب الأحمر والماء بالأواني ثم يلقى عليه طبقة خيش ويقف بداخلها ويدعكها بقديمه حتى تلمع بعد أن تقع عليها طبقة خضراء تعطيها لون البريق فتلمع وتبدو كما لو كانت حديثه .

مع تطور المجتمع تبدلت تلك المهنة إذ استبدل النحاس بمواد أخرى وعلى ذلك اختفى المبيض بعد اكتشاف الاوانى الألمنيوم

3-حلاق الصحة

انتشرت تلك المهنة فى أواخر القرن التاسع عشر فى القرى والمناطق الشعبية كبديل للطبيب وكان الحلاق أنذاك ذو شأن عظيم في مهنته لأنها لا تقتصر على الحلاقة بل تمتد لتشمل علاج الأسنان والحساسية والبرد فضلا عن أنه يقوم بختان البنين وعلاج الصلع كما أن من مهامه ان يكتب الوصفات ويعالج الأمراض وحاليا حل بدلا منها مهنة الطبيب

4-سن السكاكين

انتشرت تلك المهنة فى الازمنه القديمه وزبائنها ستات البيوت وأصحاب المطاعم والجزارين والسنان مهنته نتتمثل فى أنه يخرج حاملا على كتفيه اسطوانة دائرية موضوعة على حامل خشب وبها قرص حجري يحركه بالقدم لسن السكاكين ولكل سكين طريقة فى السن بحسب استخدامها وهذه المهنه اندثرت تماما .

5-مصلح البواجير

ترجع تلك المهنة إلى الأربعينات حيث لم يكن يوجد بيت من البيوت المصرية الا وبه بواجير تحتاج الى تصليح ولذلك وجد مصلح للبواجير وهو يملك ورشة يقوم فيها باصلاح البواجير لكن اختفت تلك المهنة مع حلول البوتاجاز والغاز الطبيعى

6-مهنة السقا

السقا تتجلى مهمته فى تزويد بيوت الأهالى بالماء ويتم تعيينه طبقا لقواعد صحية منها أنه يجلب المياه من نهر النيل فى قربة من جلد الماعز على ظهره أو ينقلها على حصان أو حمار ويوزعها على البيوت والمساجد والمدارس والأسبلة وقد كان الماء حكرا على قصور الأمراء والنبلاء لكن اختفت تلك المهنة مع إنشاء محطات ضخ المياه

7-مهنة الاسكافي

مهمته تتمثل فى صنع الاحذية واصلاحها واصطلح علي تسميته الجزمجى وهذه المهنة ما زالت منتشرة حتى الآن

8-مهنة الدقاق

يدق الحبوب لاستخراجها بأن يحرك الرحايا وهى عبارة عن صخرتين متلاصقتين لطحن الحبوب تجلس امامها سيدة تحركها بيدها لكن ذلك حل بدلا منه الماكينات وعلى ذلك قد اختفت تلك المهن وتبدلت مع الوقت نظرا لتغير الوقت والزمن .