ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يتابع الحالة الصحية للاعبي الفراعنة المصابين

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‎يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام حسن، و بجانب الجهاز الطبي، حالة كل من محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط الفراعنة.
‎وذلك استعدادا لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم المقبل.
‎وكان قد اصيب محمد الشناوي أمام كاب فيردي فى كأس الأمم الافريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وفي الكتف أيضًا.

‎ويستعد الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

الكابتن حسام حسن منتخب مصر