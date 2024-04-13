حسام حسن يتابع الحالة الصحية للاعبي الفراعنة المصابين

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام حسن، و بجانب الجهاز الطبي، حالة كل من محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط الفراعنة.
وذلك استعدادا لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم المقبل.
وكان قد اصيب محمد الشناوي أمام كاب فيردي فى كأس الأمم الافريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وفي الكتف أيضًا.
ويستعد الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026