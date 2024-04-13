حسام حسن يتابع الحالة الصحية للاعبي الفراعنة المصابين

‎يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام حسن، و بجانب الجهاز الطبي، حالة كل من محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط الفراعنة.

‎وذلك استعدادا لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم المقبل.

‎وكان قد اصيب محمد الشناوي أمام كاب فيردي فى كأس الأمم الافريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وفي الكتف أيضًا.

‎ويستعد الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026