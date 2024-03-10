بالقرأن الكريم.. دعاء الليلة الأولى من رمضان 2024

اللهم إنا نسألك بقرأنك فى ليلتنا الاولى من رمضان أن تقبل منا دعاءنا، اللهم إقبل منا صلاتنا وصيامنا وخضوعنا وتوبتنا بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (1)ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (2)

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (3) مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ (4)إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ (5) ٱهۡدِنَاٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (6) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ

عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (7) صدق الله العظيم، اللهم إفتح لنا بفاتحتك المباركة كل مغلق، اللهم نحمدك يارب العالمين، اللهم ارحمنا يا رحمن برحمتك نحيا وبغفرانك تطيب اعمالنا،اللهم ارحمنا يوم الحساب وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نعبدك حبا وطمعا ونستعين بك على مهلك الدنيا خشية السقوط فى الذنوب،اللهم اهدنا طريقا قويما يستقيم فيه صراطك لعبادك المخلصين،اللهم نخلص لك القول والفعل،اللهم نتوسل اليك أن ترضى عنا وتقبلنا عبادا لك صائمين وعابدين وقارءين لقرأنك الكريم فى هذه الليلة المباركة وتبل منا ما نقرأ يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم (2) ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ (3) وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (5) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (6) خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ (7)صدق الله العظيم..اللهم القناعة حلاوة الإيمان بك وانت راضى عنا،اللهم نشكرك على نعمك علينا وكرمك علينا ولا نقصد سواك يا الله فأنت المالك لكل شىء وتبسط وتقبل الرزق كما تشاء فأرزقنا من خزاءنك ماتسترنا به دنيا وآخرة،اللهم رزقا من صحة وسعادة وراحة بال وعيال ومال فى الدنيا وارزقنا الانفاق ونعوذ بك من البخل والشح وجف اليد عن العطاء،اللهم نوقن بيومك العظيم الذى تحاسبنا فيه على أعمالنا فتجاوز عنا يارب فإنا مؤمنين بك يا الله وبرسلك وكتبك فلا تختم على قلوبنا بل يارب اهدنا إلى كل ما يرضيك ونعوذ بك من غضبك علينا،اللهم كن لنا ولا تكن علينا.

اللهم اهزم الصهاينة وعاقبهم على مرأى ومسمع مننا وارحم شهدائنا فى فلسطين وسيناء واسكنهم الفردوس الأعلى مع الرسل والأنبياء وانصر فلسطين يارب واحمى مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها وارضها وسماءها ومياهها وشعبها الصابر على بلاء الغلاء وارزقنا جميعا مايسترنا ولا يحوجنا يارب.

