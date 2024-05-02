السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولة ميدانية موسعة بدائرة مركز ومدينة اهناسيا ، لمتابعة بدء تفعيل المبادرة، التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع كبار وممثلى وأصحاب محلات الجزارة، والتي تستهدف تخفيض سعر اللحوم البلدية، بالتزامن مع أعياد الربيع والقيامة والأضحى المبارك

وخلال الجولة ، تفقد السكرتير العام المساعد ، عددا من محلات الجزارة المشاركة في المبادرة ، والتي يتراوح متوسط سعر البيع من 280 جنيهاً إلى 320 جنيهاً ، وذلك بشوارع ممدوح مصطفى وبجوار مبني الوحدة المحلية ، وبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة اهناسيا

وأثنى السكرتير العام المساعد على تجاوب أصحاب محلات الجزارة وحرصهم على المشاركة في المبادرة ، وهو ما اتضح أثناء اجتماع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،أمس، مع عدد من كبار وممثلى الجزارين على مستوى المراكز ، للاتفاق على آليات وخطوات تفعيل المبادرة، تيسيرا على المواطنين خاصة مع حلول العديد من المناسبات والأعياد التي يزداد خلالها الطلب على البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك

كما أشرف السكرتير العام المساعد،على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، والتي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية "بجانب المخابز ومحلات الوجبات الشعبية" ، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة : ناصر سيف رئيس مركز ومدينة اهناسيا، ، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون، ومسؤولى التموين ومباحث التموين والطب البيطري.

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