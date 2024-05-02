برنامج "سفراء التميز" يصقل مهارات المبعوثين بالدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي بمعهد إعداد القادة

نظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة بعنوان "فن الاتيكيت والدبلوماسية" ضمن البرنامج التدريبي "سفراء التميز" لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، ذلك بمقر المعهد ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

حاضر في المحاضرة الدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، حيث استعرض أهمية الاتيكيت والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وكيفية إتقان فنونها للتواصل بشكل فعال وبناء علاقات إيجابية في المجالات المختلفة، هدفًا إلى صقل مهارات المبعوثين.

كما انطلقت ورشة عمل عن "التخطيط الاستراتيجي وبناء فريق العمل"، حاضر فيها الدكتورة أية عنان، خبيرة الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والدكتور محمد العوضي، الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير في مجال التخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي، وتم مناقشة أساليب التخطيط الفعال وتحديد الأهداف وبناء فرق عمل متجانسة وفعالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل المبعوثين علميًا وثقافيًا، لتمكينهم من التميز وتحقيق أفضل النتائج في مهامهم العلمية بالخارج، مشيرًا إلى أن برنامج "سفراء التميز" يهدف إلى إعداد كوادر قيادية متميزة قادرة على تمثيل مصر خير تمثيل.

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