حبس بائع قطع يد شاب منعه من افتراش بضاعته أمام مسكنه بالمطرية

قررت نيابة المطرية بالقاهرة، اليوم الخميس، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شاب وقطع كف يده، بسبب طلب المجني عليه عدم افتراش بضاعته أمام مسكنه بمنطقة المطرية وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وطلب تقرير طبي بحالته الصحية.



وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه، لتنشب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها البائع باستلال سكين من فرشته، وطعن الشاب المجني عليه، مما تسبب في قطع كف يده، وكذلك إصابته بجروح قطعية بعدة أماكن في جسده.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب بسبب محاولة البائع افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به، وتبين أن المجني عليه طلب من البائع عدم افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به.

وتلقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.