الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية موسكو مهاجمة دول "الناتو" بعد أوكرانيا "سخيفة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الأحاديث حول مهاجمة موسكو لدول حلف "الناتو" بعد أوكرانيا يعد شيء سخيفة تمامًا، كما أضاف أن الرئيس الروسي لم ينوي بالتأكيد مهاجمة دول "الناتو".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن موسكو إذا هزمت كييف، فإن بوتين لن يتوقف ولكنه سوف يتخذ المزيد من الإجراءات العدوانية في المنطقة.

قالت الاستخبارات العسكرية الروسية، أن "الناتو" قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة، بالإضافة إلى تزويد كييف بالأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لإصابة مواقع مهمة للقوات الروسية.

وأضافت أن الناتو أنفق على تلك الأغراض أكثر من 132 مليار دولار، بما فيها أكثر من 63 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".