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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسا لها،  او خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة