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الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصفًا استهدفت منطقة التوام والصفطاوي وحي القصاصيب بمخيم جباليا شمال  قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المخيم.

 وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نار كثيف في محيط شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة.

أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال 6 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت طواقم الدفاع المدني، أنها تحاول انتشال بعض المفقودين تحت أنقاض المنزل المنهار الذي يعود لعائلة "شعبان" في شارع الفالوجا بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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