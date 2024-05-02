رئيس الوزراء: زيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 13 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يصل الآن لما يقرب من 8 مليارات جنيه، ويدر عوائد والمبالغ التي تصرف منه هي العوائد، معلنًا زيادة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بـ 5 مليارات جنيه.

وأضاف "مدبولي"،خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سمحنا له الآن بالوضع في البنوك التجارية كي يدر عوائد، مشيرا إلى أن هذا الصندوق منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت الأزمات وتحديدا وقت جائحة كورنا بالصرف منه، قمنا بصرف مبالغ من الصندوق على العمالة غير المنتظمة.

وأوضح، رئيس الوزراء أنه أثناء مشاكل السياحة كان الصندوق هو الداعم الأساسي للفنادق والمنشآت السياحية وقت الأزمات، وآخرهم المجموعة التي عرضها وزير العمل بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء فكان الصندوق هو الذي يصرف المبالغ.

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العمال بعيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

يحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.