رئيس جامعة عين شمس يزور المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للتهنئة بعيد القيامة

زار محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمناسبة عيد القيامة المجيد.‏

وخلال الزيارة أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للأنبا إرميا، وأشاد بعلاقات التعاون الوثيقة التى جمعت ما بين جامعة عين شمس والكاتدرائية على مدار تاريخ طويل.

وأكد محمد ضياء زين العابدين أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية في تحقيق أهداف المجتمع التنموية والدفع بالمجتمع للأمام، وشدد على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في وطن واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.

من جانبه، ثمن الأنبا إرميا زيارة رئيس الجامعة، مقدما الشكر علي هذه الروح الطيبة التى تعكس جهود جامعة عين شمس فى تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع ، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير مصرنا الحبيبة.

كما أعرب نيافة الأنبا إرميا عن استعداده لتعزيز التعاون مع الجامعة فى كافة المجالات التي تخدم مصلحة المجتمع المصرى.

وتبادل الطرفان مناقشة العديد من أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين في خدمة المجتمع.