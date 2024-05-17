انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مسابقات "The Games" في نادي مدينتي

الجمعة 17/مايو/2024 - 09:09 م

انطلقت ظهر اليوم الجمعة في نادي مدينتي الرياضي فعاليات النسخة الخامسة من مسابقات "The Games”، وتقام المسابقات على مدار يومين حتى غد السبت ١٨ مايو.

وشهدت فعاليات اليوم الاول منافسات كبيرة بين مئات المتسابقين في أكثر من ٢٥ لعبة رياضية فردية وجماعية، ويمثل المتسابقون عددا كبيرا من المدارس والسفارات والشركات.

واقيمت النسخ الاربع الاولى من مسابقات "The Games" اعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٣، وتهدف الى تشجيع الشباب من الجنسين ومختلف الاعمار على ممارسة الرياضة من اجل صحة أفضل وتعزيز الولاء والانتماء وتقوية الروابط الاجتماعية.

ويستضيف نادي مدينتي، فعاليات The Games في اطار حرصه على استضافة مختلف الفعاليات الرياضية المميزة. ويعد نادي مدينتي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢. ويضم نادي مدينتي العديد من الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية والتي نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم واكاديمية فيسبريم الدولية لكرة اليد وغيرها.