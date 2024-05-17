مجمع كهنة الأرشيديوسس بكاليفورنيا ينظم السيمينار الـ ١٥

عقد مجمع كهنة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية) ، السيمينار الخامس عشر لهم بكنيسة السيدة العذراء بلاس فيجاس، بحضور الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الذي ألقى ثلاث محاضرات تناول خلالها سمات الكاهن، وهي: الكاهن أب - الكاهن راعٍ - الكاهن شفيع.

كما تحدث الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا، عن طريق تطبيق زووم عبر شبكة الإنترنت، عن علاقات الأب الكاهن بأخوته الكهنة.

وتفقد الأنبا إيلاريون والآباء الكهنة على هامش السيمينار مشروع إنشاء كنيسة السيدة العذراء التي يتم تجهيزها على الطراز القبطي.