الحبال: كلمة الرئيس السيسي بقمة المنامة جددت رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

أكد المهندس تامر الحبال، عضو لجنة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القمة العربية بالبحرين، كاشفة لكل الاوضاع التي تحدث في فلسطين وفي حق الشعب الفلسطيني، مشيرًا الى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في ظل ما يتعرض له الأطفال من قتل وتهجير في كارثة غير مسبوقة

وأشار «الحبال» في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن ما يحدث في غزة دق ناقوس الخطر حول مدى مصداقية عدالة النظام الدولي في ظل ما يتعرض له من اختبار حالي لا مثيل له خاصة إن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار.



وأضاف ، أن انعقاد القمة العربية في المنامة جاء في ظروف استثنائية وتحديات خطيرة تواجه الدول العربية على كل المستويات، فضلًا عن ذلك التهديدات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية التي تواجه العالم العربي، بالإضافة إلي العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة المستمر منذ 8 أشهر.



وأختتم «الحبال» أن كلمة الرئيس السيسي جددت رفض مصر الراسخ لتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا، من خلال خلق ظروف تجويع الشعب وجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف تصفية القضية.