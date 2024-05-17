الخارجية الروسية: هجمات كييف على أراضينا لن تترك دون رد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تحذر واشنطن ولندن وبروكسل والعواصم الغربية الأخرى من أن الهجمات على المناطق الروسية هى "لعب بالنار"، وأن روسيا لن تترك التعديات على أراضيها دون رد.

ونقل موقع الخارجية الروسية عن زاخاروفا، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قولها: "مرة أخرى نود أن نحذر بشكل لا لبس فيه واشنطن ولندن وبروكسل وعواصم غربية أخرى، وكذلك كييف التى يسيطرون عليها، من أنهم يلعبون بالنار وأن روسيا لن تترك مثل هذه التعديات على أراضيها دون رد".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على المبادرة الإستونية بالاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة لديها وتحويلها لصالح أوكرانيا.

وقالت: "خلال الزيارة الحالية لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية، أدان الطرفان بشدة فى بيان مشترك "مبادرات الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول الأجنبية"، وشددا على "حق هذه الدول فى اتخاذ تدابير للرد وفقا للمعايير القانونية الدولية".

وأوضحت زاخاروفا أنه "فيما يتعلق بمبادرة البرلمان الإستوني، فإننا نؤكد الموقف القائل بأننا نعتبر أى إجراءات غير قانونية للاستيلاء على الممتلكات الروسية بمثابة سرقة صريحة، تنتهك أحكام القانون الدولي".