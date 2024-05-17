التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامى الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين.

العلمين الجديدة .. مشروعات تنموية وطفرة علمية

حيث تم عرض لتطور جامعة العلمين الدولية وما شهدته خلال سنوات قليلة من طفرة تعليمية مع إقبال الطلاب عليها وما تقدمه من دور وخدمة تعليمية ومجتمعية وخدمة المجتمع المحلى، وذلك ضمن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات تنموية في كافة المجالات ومنها التعليمية مع وجود جامعة العلمين الدولية، وفرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحرى، بما يعد نموذجا لأحدث المدن الجديدة وما تشهده من صروح كمدينة عالمية.

شعيب يهدي درع المحافظة لرئيس رابطة الجامعات الاسلامية



وقام اللواء خالد شعيب بإهداء درع المحافظة وهدايا تذكارية للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الاسلامية،

كما أهدى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية درع الجامعة لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية، كما أهدى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية هدايا تذكارية لمحافظ مطروح ورئيس جامعة العلمين الدولية.

محافظ مطروح: الإشادة بما يتم من إنجازات بسواعد وعقول مصرية على أرض العلمين الجديدة

وتم تنظيم جولة داخل مدينة العلمين الجديدة مع الإشادة بما يتم من إنجاز بسواعد وعقول مصرية.

محافظ مطروح يلتقى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية بالعلمين الجديدة

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