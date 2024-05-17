المستشار عادل عزب يدلي بصوته في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة

أدلي المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بصوته في انتخابات مجلس أدارة نادي قضاة مجلس الدولة، قبل غلق لجان التصويت، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

شهدت الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم أكبر حضور في تاريخ الجمعيات العمومية السابقة، والتي شهدت لاول مرة ترشيح العنصر النسائي في منصب عضو مجلس ادارة ممثلا فى الدكتورة المستشارة هند الطيب.

يتنافس علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة 35 مرشح تشمل رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة.



و شرعت اللجنة فى اعداد جدول زمني للعملية الانتخابية بدءا من تلقي طلبات الترشح مرورا بدعوة الجمعية العمومية اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، ووضعت مجموعة من الضوابط التي أسهمت في تيسير العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.