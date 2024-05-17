مصرع طفل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

لقى طفل، مجهول الهوية، مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، اليوم الجمعه، بطريق سنورس الفيوم الزراعي عند مدخل السبعة نصب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع صبي يبلغ من العمر 12 سنة دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق الفيوم سنورس الزراعي.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور صبي مجهول الهوية ( 12 سنة)، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.