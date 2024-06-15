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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع واصابة 6 إسرائيليين في حادث سير مروع بنويبع بجنوب سيناء

مصرع واصابة 6 اسرائيليين
مصرع واصابة 6 اسرائيليين في حادث سير مروع بنويبع بجنوب سيناء
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لقي زوج وزوجة ورضيع أسرائيليين الجنسية  مصرعهما اليوم السبت واصيب باقي افراد الاسرة اثر وقوع حادث سير مروع علي طريق نويبع الدولي 

وقالت مصادر طبية بجنوب سيناء أن حادث سير مروع وقع اليوم السبت لأسرة أسرائيلية كانت في رحلة سياحية الي جنوب سيناء من عرب 48 مقيمين بمنطقة كفر قاسم الاسرائيلية وكانوا يستقلون سيارة خاصة بهم وتعرضت لحادق مروع بنطاق مدينة نويبع بجنوب سيناء واسفر الحادث عن مصرع الزوج أسيد نالي والزوجة جمانه عفيد ومقتل رضيع بينما ثلاثة افراد اخرين من الاسرة بجروح خطيرة وتم نقل الضحايا الي مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر أمنية ان التنسيق يجري حاليا مع السلطات الاسرائيلية لنقل جثامين ضحايا حادث اللسير الي الجانب الاسرائيلي عبر معبر طابا وبرفقتهم المصابين بعد ان تتحسن ظروفهم الصحية.

اخطرت النياة العامة وتولت التحقيقات في الحادث.

 

 

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