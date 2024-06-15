يورو 2024.. تشكيل هجومى لسويسرا أمام المجر

أعلن مراد ياكين المدير الفنى لمنتخب سويسرا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره المجر، وذلك بعد قليل على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل المنتخب السويسرى كالتالى:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، سيلفان فيدمير.

خط الوسط: ريمو فريلير، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير.

خط الهجوم: دان ندوي، روبين فارغاس، كوادوه دواه.

وتأتى تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم ألمانيا وإسكوتلندا، المجر وسويسرا.

ويتصدر المنتخب الألمانى المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق فوزًا كبيراً على نظيره إسكوتلندا بخماسية نظيفة فى مباراة الأفتتاح.



ويسعى المنتخب السويسرى لأستغلال استعدادته القوية قبل انطلاق تلك البطولة، تحت قيادة مديره الفني مورات ياكين، بالتعادل مع النمسا بهدف لكل فريق، وتحقيق فوز كبير على إستونيا برباعية دون رد، وقبلها التعادل سلبيا مع الدنمارك، ثم الفوز على أيرلندا، في مباراتين وديتين بهدف دون رد.



ويعتمد مورات ياكين، المدير الفنى لمنتخب سويسرا، على دعائم قوية مثل يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان، الذي خاض 89 مباراة دولية، وقائد الفريق جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، وفى الدفاع على الثنائي مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي، وفابيان شار لاعب نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى بريل إمبولو جناح موناكو الفرنسي، والمخضرم شيردان شاكيري نجم شيكاغو فاير الأمريكي.

