السفير الألماني في القاهرة يهنئ المسلمين في مصر والعالم بعيد الأضحى المبارك

تقدم السفير الألماني بالقاهرة بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال في تهنئته " إن هذا العيد يعتبر وقتًا للتأمل والإحسان والاجتماع للاحتفال بروح التواضع والإخلاص لدى المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم.

وأضاف السفير أن جوهر عيد الأضحى يتضمن قيماً مشتركة بين الديانات السماوية الثلاث الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه القيم تُعتبر أساسية في العديد من الديانات والقيم العالمية.

وأكد أن العيد يمثل رمزاً للتفاهم والاحترام المتبادل بين الناس، وهو أمر ينبغي تذكره في أوقات تزايد الخلافات.

ودعا السفير إلى تجديد الالتزام بالتفاهم والسلام والتسامح بين الجميع، مشيرًا إلى الروابط القوية بين مصر وألمانيا، وأعرب عن أمله في استمرار الشراكة بين البلدين لتعزيز التواصل بين الشعوب.

واختتم السفير تهنئته متمنيًا للجميع عيداً مليئاً بالفرح والبركات، قائلاً: "عيد أضحى مبارك!"