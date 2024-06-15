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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المعديات النيلية بالمنيا جاهزة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

إحدي معديات محافظة
إحدي معديات محافظة المنيا
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أكد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  في بيان اعلامي اليوم السبت بأن  المعديات النيلية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تم جاهزيتها لاستقبال المواطنين .

وتم التأكد من توافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها وتواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي، مشدداً على الالتزام بقواعد السلامة العامة ، وعدم التهاون في اتباع تلك القواعد حفاظاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على جميع المعديات في المحافظة، سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين وذلك تزامناً مع قرب عيد الأضحي المبارك

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