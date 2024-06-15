ماتت عطشانة.. كولدير مياه ينهي حياة طفلة في الفيوم

لقيت طفله مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء شرب الماء من مبرد مياه كولدير، بقرية سنوفر بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام، طفله جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفله تدعى حنين .خ 14 عاما، ومقيم بقرية سنوفر بدائرة مركز الفيوم ، حيث صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها بالشرب من مبرد مياه الشرب كولدير بالطريق العام محل البلاغ؛ مما نتج عن وفاتها في الحال ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن، بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفي واستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويها وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرتها.