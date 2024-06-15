باستخدام الذكاء الاصطناعي.. «صيدلة القناة» تنتج فيديوهات تعليمية لتعزز الخدمات المجتمعية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية الصيدلة جامعة قناة السويس قد واصلت جهودها الرامية إلى نشر الثقافة الطبية الصيدلية للمجتمع من خلال تدريبات التوعية الصيدلية والتي بدأتها الكلية منذ ثلاث سنوات من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث بهدف تقديم التوعية الصحيحة حول الاستخدام الأمثل للأدوية، والتعامل مع الأعراض الجانبية، والوقاية من بعض الأمراض، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجديد الذي قدمه طلاب الدراسات العليا هذا العام هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث تم إنتاج 24 فيديو؛ لإثراء المحتوى التعليمي، ووصلت باكورة إنتاجهم خلال ثلاث أعوام 182 فيديو تعليمي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المعلومات بشكل جذاب وفعال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن طلاب الدراسات العليا في المستوى الأول لبرنامج الماجستير المهني في الممارسة الصيدلية (فارم دي) قاموا بإنتاج هذه الفيديوهات، مما أتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتوعية الصحية.

فيما أشارت الدكتورة أماني كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإسهام العلمي جاء من خلال التزام كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بدورها الرائد في خدمة المجتمع، من خلال توفير وسائل تعليمية مبتكرة تساعد في رفع مستوى الوعي الصحي.

بينما أفاد الدكتور تامر حسنين القائم على تدريس المقررات (ممارسة صيدلية 1 وممارسة صيدلية 2) أن فكرة إنتاج الفيديوهات التعليمية تعكس حرص الكلية على تمكين طلابها من اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفعالة في مجالاتهم المستقبلية ويعزز الدور الحقيقي للصيدلي في تقديم خدمة صيدلية مميزة للمجتمع.

كما نظمت كلية الصيدلة حفل تكريم لطلاب برنامج دكتور الصيدلة (فارم دي) بحضور الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وحصل جميع الطلاب الفائزين على شهادات تقدير، حيث فاز الفيديوهات التعليمية "الصداع" و "نصائح لمرضى نزلات البرد" على جائزة أفضل فيديو تعليمي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 كما فاز الطالب عمرو رمضان أبو العينين بجائزة الطالب الأكثر تميزاً خلال الفعاليات الطلابية لمقرري ممارسة صيدلية 1 وممارسة صيدلية 2 ببرنامج فارم دي.