محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الرمد ومركز رعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، هناء عقيلة، رئيس حي غرب شبين الكوم، الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم البديوي، مدير مستشفى الرمد.

تفقد محافظ المنوفية العيادات الخارجية بمستشفى رمد شبين الكوم للوقوف على منظومة العمل، وحرص على تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال وحتى متابعة الأطقم الطبية لهم، لضمان تقديم خدمات طبية أفضل. كما استمع المحافظ من مدير المستشفى إلى شرح وافي عن آلية العمل، قوة الأطقم الطبية، وحجم تردد الحالات على مدار اليوم، وزيادة عدد العيادات الخارجية لاستيعاب تزايد الحالات المرضية بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم، وضمان التعامل اللحظي مع أي طوارئ، خلال تفقده المستشفى، وزع المحافظ بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعماً لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز رعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة التابعة للجمعية الشرعية بشبين الكوم، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية بحضور الدكتور ميسر الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنوفية.

اطمأن المحافظ بنفسه على مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.

شدد محافظ المنوفية على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض للتعامل الفوري خلال أيام العيد مع حالات الطوارئ والمترددين، فضلاً عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

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