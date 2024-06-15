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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

جزء من كسوة الكعبة.. مكتبة الإسكندرية تستعرض معلومات عن "المحمل الشريف"

المحمل الشريف
المحمل الشريف
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استعرضت مكتبة الاسكندرية، بادارة الدكتور احمد زايد، معلومات عن "المحمل الشريف (الهودج)" هو من أندر المقتنيات في مكتبة الإسكندرية وقد أهداه إلى المكتبة اللورد يشار حلمى عام 2021.

وكشفت الصفحة الرسمية للمكتبة على "فيس بوك"، فى منشور لها سبب تسمية المحمل النبوي الشريف بهذا الاسم، إذ يرجع ذلك لأنه في الأساس هدية الخلفاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ويستفيد منه الحجاج والمعتمرون.

وتابعت: " وهو مغطّى بعدة قطع من القماش المزخرف بالآيات القرآنية، كان يُحمل على جمل خاص ضمن موكب خاص مع قافلة الحج في رحلة كل عام من مصر للأراضي المقدسة في احتفال رسمي منذ أيام العصر العثماني، ويحتوي هذا المحمل على جزء من ستار الكعبة المشرفة (الكسوة)، وهدايا أخرى ذات قيمة عالية للحرمين الشريفين".

مكتبة الإسكندرية المحمل الشريف مقتنيات مكتبة الاسكندرية جزء من كسوة الكعبة المحمل النبوى الشريف الحجاج والمعتمرون