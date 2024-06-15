تحرير 12 محضرا تموينيا بسمالوط

أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع ادارة الطب البيطرى و إدارة التموين ومباحث التموين، نجحت اليوم السبت فى تحرير 12 محضر تمويني عبارة عن (لوحه بيانات عدد ٢محضر _بون صرف عدد ١محضر -مواصفات عدد ٣محضر .

-عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز عدد٣ محضر -نقص وزن عدد ٢محضر -تجميع دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ % -عدد١ محضر جنحه)

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك ضمن استعدادالمركز لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

من جانبه اوضح مدير إدارة تموين سمالوط بالتعاون مع إدارة الطب البيطري تواصل شن الحملات الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل ارتفاع الاسعار،بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن

FB_IMG_1718454185278

FB_IMG_1718454180326

FB_IMG_1718454177585

FB_IMG_1718454172586

FB_IMG_1718454170111