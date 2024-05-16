عقد اختبارات المسار الوظيفي للعاملين بمياه الفيوم.. صور

قرر المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم تنظيم الادارة العامة للتدريب بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة اختبارات المسار الوظيفي للعاملين المستحقين للترقية لعام 2023/ 2024 وذلك بهدف ترقية العاملين إلي الدرجات الوظيفية العليا وتسكينهم فى القطاعات والادارات المختلفة وذلك بعد تدريبهم على المواد العلمية والمسارات الوظيفية المطلوبة كلا حسب مجاله وتخصصه وذلك لرفع كفاءتهم الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم الوظيفية التى تساهم فى رفع الاداء للعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب أن اختبارات المسار الوظيفي قبل الترقية، والتى تؤكد عليها الشركة القابضة كشرط اساسي للترقية، أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة ، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

الإختبارات استمرت لمدة خمسة ايام متواصلة

في السياق أوضح سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية ان الإختبارات استمرت لمدة خمسة ايام متواصلة بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة لعدد 324 من مستحقي الترقية ونصف المدة البينية بحضور محمد فتحى من الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة وحضور مراقبين من شركة مياه بنى سويف الشقيقة.

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