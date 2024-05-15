ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محال جزارة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري، من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من محلات الجزارة بدائرة قسم ثان الفيوم.

عدد الضبطيات 81 كيلو لحوم فاسدة

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر التالية: محضر ذبح خارج المجزر، محضر لحوم ومفرم منتهى الصلاحية 20 كيلو تقريبا، ومحضر لحوم منتهية الصلاحية وسجق 5 كيلو، ومحضر دجاج منتهى الصلاحية 30 كيلو، ومحضر كبدة منتهية الصلاحية ولحم وسجق منتهى الصلاحية إجمالي 16 كيلو، بإجمالي عدد الضبطيات 81 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر شهادة صحية، محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وتم ضبط 100 علبة.

وجاء ذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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