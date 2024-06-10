فيلم "عيسى" يفوز بالجائزة الكبرى من مهرجان "هارلم" السينمائي الدولي الأمريكي

أعلن فريق الفيلم المصري القصير "عيسى" (أو "أعدك بالفردوس") فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان "هارلم" السينمائي الدولي في دورته الـ19 التي أُقِيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح فريق فيلم "عيسى" أنه حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وتعد الجائزة الـ44 للفيلم خلال مشاركاته في المهرجانات السينمائية العالمية حتى الآن، والتي وصلت إلى 100 مهرجان، وكان من أبرز الجوائز الأخرى التي حصل عليها جائزة رايل الذهبية خلال عرضه في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ76.

وتدور أحداث فيلم "عيسى" حول مهاجر إفريقي يدعى "عيسى" ويبلغ من العمر 17 عامًا، يتعرض رفاقه للكثير من الأزمات والمشاكل، ويسعى جاهدًا لحلها بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاههم، والفيلم بطولة كيني مارسيلينو، وكنزي محمد، وسيناريو سوسن يوسف ومراد مصطفى، وإخراج مراد مصطفى.