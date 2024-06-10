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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تدعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

الجزائر تؤكد حق الدول
الجزائر تؤكد حق الدول الأصيل في الاستفادة من الاستخدامات الس
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أكدت الجزائر حق الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الأصيل" و"غير القابل للتصرف" في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى فيينا السفير العربي لطروش، خلال مشاركته، يوم الأحد، في أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونوَّه السفير الجزائري -وفقًا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية- بالدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز هذه الاستفادة من خلال برنامج التعاون التقني، مشيرًا إلى المساهمة المهمة للتكنولوجيا والتطبيقات النووية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية -خاصةً الإفريقية- وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها الوطنية، وعدد الجهود الوطنية في هذا الخصوص، لا سيما في مجال الصحة ومكافحة السرطان والزراعة والبيئة وتسيير المياه.

واغتنم مندوب الجزائر الدائم لدى فيينا فرصة هذا الاجتماع للتعبير عن إدانة الجزائر بأشد العبارات للإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بجهود بلاده المتواصلة -خاصةً على مستوى مجلس الأمن الدولي- الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة.

يُذكر أن الجزائر شاركت في اجتماع فيينا بصفتها عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجزائر الوكالة الدولية للطاقة الذرية