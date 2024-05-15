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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس سنورس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية وإجراءات التصالح|صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء القرى ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية للمركز، لمناقشة الخطة الاستثمارية وإجراءات التصالح.

مناقشة الخطة الاستثمارية

وهدف الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2024/2025، حيث تم استعراض المشروعات المدرجة على الخطة، وتحديد أولوياتها، وجدول زمني لتنفيذها.

كما تم تنسيق العمل بين رؤساء القرى ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية لسرعة الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتواجدة على منظومة المتغيرات المكانية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.

حضر الاجتماع عبد الحميد فرج، نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وخالد الصغير، سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز، وتامر عمر، مدير قسم التخطيط.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتيسير الإجراءات للمواطنين المقبلين على التصالح في بعض مخالفات البناء.

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