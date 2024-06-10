إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي ما بين مدينتي ملوي وأبو قرقاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ما بين مدينتي ملوي وأبو قرقاص.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وبيانهم كالتالي ( عمرو خالد محمد 13 سنة -علي خالد محمد 9 سنوات- خالد محمد عبد العزيز 45 سنة- محمد عمرو عبد العزيز12سنة ) جميعهم مقيمين قرية زاوية سلطان

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتم إزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.