وفد نيبالي يغادر إلى الهند لحضور حفل أداء اليمين الدستوري لرئيس الوزراء

غادر رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، بلاده أمس الأحد، متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، برفقة وفد رفيع المستوى، لحضور حفل أداء اليمين الدستوري لنظيره الهندي ناريندرا مودي، المقرر مساء اليوم.

وأوضحت صحيفة "كاتماندو بوست" المحلية أن الوفد النيبالي يضم نجلة رئيس الوزراء جانجا داهال، ووزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية بادام جيري، ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى، ومن من المقرر أن يعود إلى البلاد اليوم الاثنين.

وأفاد مسئول في السفارة النيبالية بنيودلهي أن رئيس الوزراء داهال، سيعقد اجتماعا قصيرا مع نظيره الهندي في وقت لاحق من اليوم.

وكان رئيس الوزراء داهال، قد أجرى يوم الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية مع نظيره مودي، ليهنئه بالفوز في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى بحث التعاون المشترك والمصالح المشتركة.