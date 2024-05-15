مصرع طفل غرقا خلال لهوه على حافة بحر النزلة بالفيوم

لقى طفل مصرعه غرقا خلال لهوه على حافة بحر النزلة بعزبة أبو النور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة إطسا يفيد تلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في مياه بحر النزلة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان.

وبالفحص تبين، أنه أثناء قيام طفل يدعى "مصطفى محمود طه" 3 سنوات، أثناء لهو انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر النزلة بعزبة أبو النور ادعاء غرق.

لا وجود لشبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدته، قررت أنه حال قيام الطفل المذكور باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم.