نقل رئيس وزراء هاييتي إلى مستشفى بعد شعوره بإرهاق

أعلنت الحكومة في هاييتي نقل رئيس الوزراء المنتخب حديثا جاري كونيل إلى المستشفى في العاصمة بورت أو برنس خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - إن كونيل شعر بإرهاق بعد إسبوع من الأنشطة المكثفة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية التي وصفت ب"المستقرة".

بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي الانتقالي لويس جيرالد جيل - الذي اختار كونيل مؤخرا رئيسا لوزراء هاييتي - إنه كان في المستشفى لكنه غير قادر على تقديم المزيد من المعلومات.

يشار إلى أنه قد تم اختيار كونيل رئيسا لوزراء هاييتي في 28 مايو الماضي.. ويواجه مهمة شاقة حيث تشهد البلاد أعمال عنف من قبل العصابات على نطاق واسع وتستعد لنشر قوة شرطة كينية بدعم من الأمم المتحدة وهي خطوة تأخرت بسبب عدم تولي أي شخص منصب رئيس الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء السابق أرييل هنري عن منصبه في شهر أبريل الماضي.

وكان هنري، في زيارة رسمية إلى كينيا عندما شنت العصابات المسلحة هجمات منسقة في 29 فبراير الماضي حيث قامت بإحراق مراكز الشرطة وأطلقت النار على المطار الدولي الرئيسي في البلاد واقتحمت أكبر سجنين وأطلقت سراح أكثر من أربعة آلاف سجين.