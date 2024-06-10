اليوم.. ندوة حول "مقومات السياحة في الإسكندرية" بمركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "مقومات السياحة في الإسكندرية ودور هيئة تنشيط السياحة في الترويج لها داخليًا وخارجيًا"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تستعرض الندوة المقومات السياحية لمحافظة الإسكندرية، ووسائل تنشيط وتنمية السياحة بها وفقًا لأسس علمية تعتمد عليها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لإبراز هذه المقومات من خلال الإعلام السياحي، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقامة بالإسكندرية على مدار العام، وتحديث وتطوير اللافتات الإرشادية بالطرق والميادين العامة وتنفيذ لافتات توضح أهم معالم الإسكندرية وكيفية الوصول إليها، إلى جانب تزويد المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق بالمطبوعات السياحية التي تصدرها الهيئة.

يشارك في الندوة هشام لطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ولفيف من المتخصصين والعاملين بقطاع السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.